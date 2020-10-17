الدولار الأمريكي في لبنان يهوي.. والليرة اللبنانية ترتفع بشكل ملحوظ

سجلت الليرة اللبنانية ارتفاعاً ملحوظاً أمام الدولار الأمريكي في تداولتها بالسوق الموازية صباح اليوم السبت.

سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية :

وتراوح متوسط سعر الدولار في السوق السوداء ما بين 7700 ليرة للشراء و7900 ليرة للبيع، وذلك بعد أن وصلت أسعار الصرف خلال الأسبوع الماضي إلى 8000 ليرة لبنانية مقابل كل دولار.

إلى ذلك، أعلنت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين الشراء بسعر 3850 ليرة والبيع بسعر 3900 كحد أقصى.

هذا وتشهد السوق السوداء في لبنان تقلبات عدة، زادت من حدتها المراوحات الجارية في ملف التكليف الحكومي وسقف السحوبات الذي لن يقر بحسب بيان المصارف أمس الجمعة حيث تراجعت فجأة ثم عادت لترتفع تسعيرة الدولار وهي مذاك الحين تتراوح بين ارتفاع وتراجع مستمرين.