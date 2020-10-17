الدولار الأمريكي في السودان يعاود الارتفاع اليوم .. إليكم السعر

سجل الدولار الأمريكي ارتفاعاً طفيفاً أمام الجنبيه السوداني اليوم السبت 17 تشرين الثاني، وذلك بعد يوم من تراجع قياسي بدافع العطلة.

سعر الدولار الأمريكي في السودان:

وافتتحت التداولات صباحاً بتسجيل قفزة لسعر الدولار في السوق السوداء وبشكل متوسط تراوح ما بين 255 إلى 260 جنيهاً لكل دولار أمريكي.

وتابع المركزي السوداني والبنوك وشركات الصرافة استقرارهم بتسعيرة صرف الـدولار عند 55 جنيهاً للشراء و55.72 جنيه للبيع.

في سياق متصل سجل اليورو الأوروبي في السوق غير الرسمية سعره عند مستوى 300 جنيهاً، والجنيه الإسترليني فقد سجل ارتفاعاً خلال التداولات ووصل سعره إلى 325 جنيهاً.

هذا ويعاني السودان من أزمات اقتصادية حادة، ونقص في السلع الأساسية وارتفاع معدلات الفقر، في وقت تسعى فيه الحكومة الانتقالية للخروج بالبلاد إلى بر الأمان.