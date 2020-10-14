الحمل و الحامل في المنام … ما التفسير والدلالات ؟

تعددت تفسيرات مفسري الأحلام لرؤية الحمل في المنام، خاصة وأن الإنسان يعطي حلم الحـمل أهمية استثنائية وتنشأ لديه رغبة كبيرة في معرفة معناه لشعور الإنسان أن هذه الرؤية لا بد أن تكون من الرؤى الصادقة ذات المعنى، على الرغم أن رؤية الحمل كغيرها من الرؤى والأحلام.

رؤية الحمل في المنام للرجل :

يقول ابن سيرين في تفسيره لرؤية الرجل نفسه حاملاً أنَّ حمل الرجل زيادة في دنياه وربما يكون حزن ثقيل مستور

وإن رأى الرجل أن فيه حملاً ثم ولادة؛ فولادة الرجل ببنت فرج قريب، وولادة الرجل بولد ذكر في المنام هم شديد .

ويدل حمل الرجل في الحلم على الهموم والمسؤوليات والإعالة التي على عاتقه من عمل أو تحمل أعباء أسرته، أو من يعول حتّى أنّه يضطر للدين من الناس.

تفسير رؤية الحمل في الحلم للعزباء:

يقول الشيخ النابلسي في تفسير حلم الحمل للمرأة في المنام أن الحمل يدل على مواظبة المرأة على أمورها، كما يدل على زيادة في المال على وجه العموم.

كما يقول النابلسي أن حلم الحمل للبكر يدل على أن سوءاً يطال أهلها بسببها، وربما دل على حادث شر يحدث من لص أو حريق، وربما يدل على زوال بكارتها قبل زواجها.

وقيل أنّ حلم الحمل للمرأة الخالية من الزوج العزباء بكراً كانت أم ثيباً قد يكون بشرى بزواجها.

تفسير رؤية الحمل للزوجة أو المتزوجة :

من رأى زوجته في المنام حاملاً فذلك زيادة في المال ومتاع الحياة الدنيا لقوله تعالى ﴿الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾.

أما إن رأت المتزوجة أنها حامل؛ فإن كانت ترغب بالحمل وإن لم تكن قد حملت بعد فهو من حديث النفس ومما سجله العقل الباطن كما تؤكد مفسرة حلوها.

وعن رؤية الحامل للحمل في المنام تدل على زيادة في سعة الحياة الدنيا.

وإن كان لديها أولاد ولم تكن حاملاً ورأت نفسها أنها حملت فهذا يدل على حسن أمومتها لولدها وأنها تعاني من تربية أولادها وقد يدل على سارق يدخل بيتها وقد يكون اللص سارقاً للجهد أو للمال أو للوقت.

قد ترى النائمة نفسها حاملاً في وقت محدد من الحمل، كحلم الحمل في الشهر الرابع أو في الشهر الخامس، وعن علاقة مرحلة الحمل بتفسير رؤية الـحمل تقول مفسرة الأحلام في موقع حلوها: كلّما كان الحمل أقرب إلى موعد الولادة كان الفرج أسرع لأن الحمل همّ والولادة فرج.

حلم الـحمل بتوأم ذكور أو إناث:

يدل على أخبار سارة فيها مسؤوليات، والحمل بتوأم إناث تدل على زيادة المال والفرح بالدنيا، وقد يؤول عدد الأجنة بعدد المشاكل والهموم التي على كاهلها، هذا للمتزوجة؛ وأما الحلم بحمل توأم ذكر للعزباء دليل أخبار سيئة.

تفسير حلم الـحمل بأنثى:

الحمل بالأنثى للعزباء يدل على هم من ضنك الحياة، وللمتزوجة الحامل قد يدل على أنجابها عكس ما رأت، ذكراً إن رأت أنثى وأنثى إن رأت ذكراً.

تفسير حلم الـحمل للمرأة العاقر أو العقيم

يقول الشيخ النابلسي في تفسيره لحلم المرأة العاقر التي لا تنجب أنه دليل على القحط وقلة الخير، وحبل المرأة العجوز فتنة.

حلم الحمل للمرأة العاقر هو إسداء المعروف لغير أهله أو التّعامل مع أشخاص عندهم خلل بالمروءة أو مع من يرجو صلاح من لا صلاح له.

تفسير حالات أخرى لرؤية الحمل في المنام:

رؤية الـحمل للمرأة العجوز يدل على الوهن والضعف لقوله تعالى ﴿حَمَلَتهُ أمُّهُ وَهْنًا عَلى وَهْن﴾.

رؤية الـحمل للمسافر يدل على المشقّة والتعب في السفر.

رؤية الـحمل لطالب العلم يدل على تعب في العلم ويدل على أن العلوم التي يتعلمها سوف ينتفع بها.

رؤية الـحمل للصبي يفسر بالهموم والأحزان التي حملها والده وكذلك رؤية الحمل للبنت الصغيرة يفسر على والدتها.

رؤية الـحمل للصياد تدل علي وفرة صيده وكثرة ماله وكذا سائر المهن.