إخماد الحرائق في سوريا.. نيران اللاذقية وطرطوس وحمص تنطفئ بعد 3 أيام

بعد أن استمرت الحرائق في سوريا لثلاثة أيام، أخمدت النيران المندلعة في كل من اللاذقية وطرطوس وحمص وبدأت أعمال حصر الأضرار .

إخماد الحرائق في سوريا :

ونقلت إذاعة “نينار” عن محافظ اللاذقية ابراهيم خضر السالم إعلانه إخماد جميع الحرائق في محافظة اللاذقية مع وجود بقع دخانية تحت المراقبة الكاملة من فرق الإطفاء.

ولا تزال كل الامكانيات المشاركة بإخماد النيران متواجدة في مواقع الحرائق، وبدأت لجان حصر الاضرار عملها في جميع المناطق لرفعها للجهات المعنية.

حيث تضررت حوالي 143 قرية في ريف المحافظة شملت جميع المناطق في جبلة والقرداحة والحفة واللاذقية.

فيما تتعامل حتى اليوم حوامات الجيش السوري مع بعض بؤر النيران في المناطق الوعرة التي لا تستطيع فرق الإطفاء الوصول إليها في ريف القرداحة، بحسب ما أوردت سانا.

وفي طرطوس ، أكد قائد فوج إطفاء طرطوس لوكالة سانا أن عناصر الإطفاء أنهت عمليات إطفاء كل الحرائق التي اندلعت في المحافظة خلال اليومين الماضيين والتي تجاوز عددها 73 حريقاً.

إلى حمص ، أكدت وكالة سانا إخماد حريق بلدة عيون الوادي في موقع البلعة في ريف حمص الغربي وإنشاء خط ناري من قبل كوادر الإطفاء للمراقبة مع بقاء بعض البؤر النارية من جهة الكفرون التابعة لمحافظة طرطوس.