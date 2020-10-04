الجيش السوري ينتشر في ريف السويداء الغربي بعد أحداث القريا

انتشرت وحدات من الجيش السوري اليوم في محيط بلدة القريا وقرية صما الهنيدات في ريف محافظة السويداء عقب الأحداث الأمنية التي حصلت مؤخراً.

حيث قال أمين فرع السويداء لحزب البعث العربي الاشتراكي فوزات شقير، لصحيفة “الوطن” أن انتشار الجيش السوري وإلى جانبه قوى أمينة، هو في سياق الخطة الموضوعة لإلغاء أي مظاهر مسلحة لغير الجيـش في هذه المناطق.

وبينت أن الجيـش السـوري انتشر على كامل المنطقة في محور ريف السويداء الغربي ، والتي شهدت توترات أمنية خلال الأيام الماضية.

وسبق ونقلت “الوطن” عن مصدر رسمي في السويداء أنه تجري دراسة للقيام بإجراءات لتدخل الجيش السوري في المحافظة للحد من اعتداءات المجموعات المسلحة ضد أهالي قرية القريا في ريف المحافظة.

يذكر أن اشتباكات وقعت بين اللجان الشعبية ومسلحين حاولوا الاقتراب من خطوط التماس على أطراف بلدة القريا قرب الحدود الإدارية مع ريف درعا الشرقي، تمكنت بعدها اللجان الشعبية من استعادة 3 نقاط تقدم إليها المسلحون على أطراف البلدة.