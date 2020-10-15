التربية توضح سبب زيادة حالات كورونا في المدارس وتحسم الجدل حول إغلاقها

أوضحت مديرة الصحة المدرسية في وزارة التربية الدكتورة هتون طواشي سبب تفشي فايروس كورونا في المدارس.

التربية توضح سبب زيادة حالات كورونا

وخلال لقاء إذاعي لها على إذاعة “شام إف إم”، قالت طواشي:”أحد أسباب الزيادة في أعداد الحالات لتفشي المرض هو الزيادة في عدد #لمسحات ضمن المدارس”، مشيرةً إلى أنه تم إجراء عندما 400 مسحة منذ أسبوعين ووصل عدد الإصابات لـ 100 إصابة، وعندما مضاعفت عدد المسحات زادت الإصابات.

وأضافت: “عدد الإصابات وصل إلى 200 وهي موزعة بين طلاب ومعلمين وفرق الصحة المدرسية، وكانت أعلى نسب لانتشار الحالات موزعة في محافظات ريف دمشق ، و حلب ، و حمص ، بينما دير الزور ، و الرقة ، و الحسكة ، و درعا ، لا تزال مدارسها خاليه من الإصابات هي وكافة الروضات التابعة لوزارة التربية.

واعتبرت مديرة الصحة المدرسية في وزارة التربية أن حالات الرشح والكريب لا تتطلب إجراء مسحة، يل تقتصر على إبقاء الطفل في المنزل بحدود الثلاثة أيام، مؤكدةً أن فكرة إغلاق المدارس غير مطروحة خلال الفترة الراهنة والعملية التعليمة مستمرة.

هذا ووصل عدد الإصابات المسجلة بفايروس كورونا في المحافظات السورية إلى 4883 إصابة، منها 1389 حالة شفاء، و234 حالة وفاة، وما تبقى هم قيد العلاج.