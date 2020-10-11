إطلالة غير اعتيادية للفنانة قمر تثير دهشة متابعيها

نشرت الفنانة اللبنانية قمر صوراً جديداً عبر صفحتها الشخصية على انستغرام بإطلالة لم يعتد جمهورها عليها.

حيث شاركت قمر صوراً من جلسة تصوير جديدة خضعت لها بملابس أنيقة و لون شعر جديد.

واعتمدت الفنانة في إطلالتها قميص وبنطال جينز و شعر ملون منسدلاً على كتفيها.

و أرفقت قمر الصور بتعليق قالت فيه : “الجمال الحقيقي للمرأة ينعكس في روحها “.

وما أثار دهشة متابعي الفنانة أنها لم تكشف في إطلالتها عن مفاتنها أو اجزاء من جسدها كما اعتادوا أن يروها في إطلالات تثير الجدل بجرأتها.

وانهالت التعليقات على صورها، حيث أثنى المتابعون على جمالها وتغزلوا بها وباختيارها لهذه الملابس.