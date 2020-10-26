إدلب .. اكثر من 100 مسلح بين قتيل وجريح إثر ضربة جوية روسية على معسكر لهم (صور)

قتل عشرات المسلحين جراء ضربة جوية روسية على معسكر فصيل “فيلق الشام” بمنطقة جبل الدويلة في ريف إدلب الشمالي.

ونشر المرصد المعارض أنه تم رصد خسائر بشرية فادحة جراء القصف الجوي الروسي على منطقة جبل الدويلة التابعة لحارم شمال غربي إدلب.

وبحسب المرصد، فإن الضربة الجوية لروسية والتي استهدفت معسكراً للفصائل المسلحة هناك، حيث ارتفعت حصيلة الخسائر البشرية إلى 105 بين قتيل وجريح ، والعدد مرشح للارتفاع لوجود عدد كبير من الجرحى بعضهم في حالات خطرة.

في حين ذكرت صفحات معارضة اخرى أن العدد الفعلي للقتلى والجرحى وصل لـ 100 وتم نشر صور للقتلى والمصابين.

وذكرت صفحات معارضة في إدلب منها “مرصد إدلب للطيران” أن عشرات سيارات الإسعاف لا تكاد تتوقف لنقل القتلى.

وينضوي فيصل “فيلق الشام” ضمن صفوف “الجبهة الوطنية للتحرير” العاملة في إدلب وريف حلب، وهو فصيل مدعوم من قبل الاحتلال التركي.