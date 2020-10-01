أهم وسطاء تداول الأسهم ومميزاتها في السعودية 2020

تهتم السوق المالية السعودية على توفير المنتجات والمصادر والخدمات الجديدة التي تسد احتياجات المستثمرين، بالإضافة إلى إمداد المستثمرين بالموارد والأدوات المختلفة للأزمة لتمكينهم من الاستثمار بمهارة ووعي ومن هنا، نادرة تسمح للمستخدم بالتعلم والتفاعل والتطبيق في وقت واحد.

ويوجد قسم تعلم يمكنكم التعرف والاستطلاع على جميع أساسيات الاستثمار والأدوات المالية الموجودة في السوق المالية السعودية، والأخطاء الموجودة المنتشرة في الاستثمار وكيفية تلافيها إضافةً إلى تعلم كيفية قراءة وفهم القوائم المالية للشركات التي تندرج لتقدير النمو الممكن للشركة المدرجة، وقيمتها السوقية، ومعرفة نقاط القوة والضعف للشركة.

في قسم تفاعل يمكن للمستخدمين التفاعل مع بعضهم البعض، والحصول على أي استفسارات ونصائح مالية من خلال التسجيل وحضور الندوات والحفلات والاجتماعات والدورية التي تنظمها تداول باستمرار.

وسطاء تداول الأسهم في السعودية

شركة الراجحي تعتبر أفضل وسيط لتداول الأسهم وهي شركة كبيرة وقوية ولها خبرة كبيرة في مجال الاستثمار و تداول الاسهم وهي شركة لديها أكثر من 25 ألف موظف وما يزيد عن 250 ألف عميل أكثرهم من السعودية والخليج والعرب وايضا يوجد شركة الراجحي تداول في اكس ام وبها الكثير من المميزات والخدمات المتداولة، كالتوصيات والتحليلات الفنية، في السعودية والامارات ودول مجلس التعاون الخليجي ومع أكثر الشركات الوساطة في أنحاء العالم وهي تخرج على المستثمرين رسوم استخدام للراغبين في الحصول على هذه الخدمات إلا أن بعض شركات الاستثمار توفر كل هذه المميزات مجانا لكل المستخدمين وايضا توجد ميزة رائعة وهي توصيل المجاني اي يستلم المتداول كل يوم قائمه بجميع التوصيات للبيع والشراء هذه القائمة مباشره من غرفه التحليلات الفنية و اذا قمت باتباعها ستحصل على أفضل النتائج المربحة بنسبة 85 في المئة من المرات التي تقوم بالتداول فيها.

في قسم ضمن تقدم تداول واختبار مدى معلوماتكم من خلال نظام تداول الافتراضي والذي تم انشاؤه كمنصة افتراضية تحاكي سوق الأسهم السعودي الحالي، حيث يمكنكم تداول الأموال كما يتم في الوقت الحالي.

وبعد تجربة، يمكن للمستخدمين التنافس والتسابق مع بعضهم البعض عن طريق الدخول في مسابقة استثمارية تقييم مدى فهم ما تم تعلمه من (تعلم وطبق) وايضا تقدم شركة الراجحي خدمة مميزة جدا وهي الادارة حيث إنه يكون هناك شخص مسؤول عن إدارة حسابك الشخصي ويكون على تواصل دائم معك على مدار الساعة عن طريق التواصل على الواتساب او البريد الالكتروني يعتبر شركه الراجحي للتداول أفضل منصة تداول في جميع أنحاء العالم من حيث الدقة والسرعة في تنفيذ الأوامر والانجاز وايضا يمكنك من إنشاء حساب تداول تجريبي مجاني حتى. تتدرب على التداول قبل ان تودع مالك مع الشركة وتبدأ في التداول الحقيقي

مخاطر تداول الأسهم في السعودية

التداول في الأسهم يلزمه الكثير من التضحيات من أجل القيمة المستقبلية مربحة غير مؤكدة ويوجد العديد من المخاطر التي ستواجهك ولكي تحصل المستثمر على ما مقابل الحصول على قيمة معينة من ثروته يذهب الى طريقة التداول وبذلك فإننا لا نستطيع تجنب المخاطر بوجه عام ولكننا نحاول بكافة الطرق استبعاد اي مخاطر او على الاقل التقليل من نسبة المخاطر حيث يمكن التعويض او المحافظة على المبلغ الأساسي واستثمار الربح لذلك يجب أن ولا نكتفي بالقراءة فقط والمخاطر تنقسم الى قسمين

أولا المخاطر الرسمية النظامية

وهي أخطار يسبب التأثير على المبلغ المالي وهي تؤثر على جميع الشركات بوجه عام ولا يستطيع المستثمر أن يحمي نفسه من هذه المخاطر التي نتيجة عنها وفي هذه الحالة يوجد حل واحد للمستثمر وهو معرفة نسبة احتمالية الضرر على الأسهم ويقتنيها حيث ان هذا الضرر يشمل تأثيره على جميع الأسهم

ثانيا المصادر غير الرسمية غير النظامية

التي يكون لها ارتباط بشركة معينة أو جهة معينة التي يتعرض لها السهم في السوق السعودي وتتعدد هذه المخاطر في السوق مثل حدوث اضطرابات في القطاع أو إصدار قوانين جديدة يكون لها تأثير على سلع ومنتجات الشركة ويمكن للمستثمر تجنب هذه المخاطر عن طريق توزيع أسهمه وذلك لأنها لا يمكن أن تضر جميعها في وقت واحد

فتح حسابات إسلامية في السعودية

باختلافالسلعة وطريقة التبادل تختلف طرق البيع والشراء وذلك بسبب العيوب التي تخالط البيع والشراء مثل الربي وغيرها من الأساليب المحرمة التي يعتبرها الكثير لربح المال بطريقة أسرع وهذا من المحرمات التي وردت في الأحاديث الدينية

كيفية فتح حساب إسلامي

إرسال جميع المستندات والوثائق ذات الصلة

تمويل الحساب للتداول

3-بعد ذلك يمكنك القيام بطلب للحصول على حساب إسلامي شرعي يقوم على الشريعة الإسلامية وبعد ذلك سيرسل الطلب إلى الجهة المختصة وتتم معالجته في خلال 1-2 يوم.

من أهم الشركات المرخصة في السعودية

1-شركة FXDD

2-شركة ICM

3-شركة PLUS500

4-شركة XTB