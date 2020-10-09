أكثر من 100 حريق خلال 24 ساعة في 3 محافظات سورية (صور)

اندلع أكثر من 100 حريق في مناطق متفرقة من اللاذقية و حمص و طرطوس وقراهم المحيطة ما أدى لاحتراق مئات الدونمات الزراعية في تلك المناطق وإخلاء بعض المنازل.

حريق اللاذقية :

وبحسب إذاعة “شام إف إم “، قال مدير زراعة اللاذقية منذر خير بك : “منذ الساعة 12 ليلاً، اندلع حوالي 32 حريقا في ريف اللاذقية ابتداءً من ريف جبلة وحتى ريف البسيط، وتم إخماد 14 حريقاً حتى اللحظة، وكانت أغلب الحرائق شديدة الإشتعال وسريعة بسبب الرياح في تلك المناطق وصعوبة الوصول إليها لإخمادها”.

وأشار خير بك إلى أن عدد الآليات المشاركة في عمليات إخماد النيران 67 سيارة إطفاء، وقد شارك الجيش والقوات المسلحة بعمليات الإخماد عبر حوامتين مخصصتين لإطفاء الحرائق، لافتاً إلى أنه سيتم تقييم الأضرار فور انتهاء إخماد الحرائق وسيتم المطالبة بتعويض الفلاحين المتضررين.

وقال مصدر محلي في ريف اللاذقية: “إن أهالي بلدة قويقة فيريف القرداحة يخلون منازلهم بعد اتساع رقعة النيران ووصولها للمنازل، كما أن معظم أهالي بلدة أم الطيور يقومون بذلك أيضاً”.

حريق طرطوس :

من جهته قائد فوج إطفاء طرطوس العقيد سمير شما، أفاد بأن الحرائق التي اندلعت في ريف طرطوس وصلت لأكثر من 54 حريق، وقد تم إخمادها فوراً باستثناء حريق مشتى الحلو بسبب امتداده على مساحات واسعة ولا يزال العمل جاري على إخماده منذ أكثر من 24 ساعة.

حريق حمص :

كما اندلع حريق بالقرب من سد المزينة في ريف حمص ولا تزال فرق الإطفاء تعمل على إخماده، فيما تمت السيطرة على الحريق الذي اندلع في قرية أم الميس.

واندلع يوم أمس حريق ضمن الأراضي الزراعية في قرى المنيذرة والكارس ولقريا في ريف السويداء الجنوبي وقام الأهالي وفوج الإطفاء بالعمل على إخماده.

بدوره وجه محافظ ريف دمشق المهندس علاء منير ابراهيم، فوج الإطفاء في المحافظة لإمداد محافظة اللاذقية ومدينة جبلة ب٦ سيارات إطفاء كاملة الجهوزية لإخماد الحرائق .