أسعار الذهب في سوريا اليوم الأربعاء تسجل ارتفاعاً

سجلت أسعار الذهب في سوريا اليوم الأربعاء 21 تشرين الأول ارتفاعاً ملحوظاً في معظم أسواق المحافظات بعد تأرجحات شهدتها في الآونة الأخيرة.

أسعار الذهب في سوريا :

وبحسب ما حددته الجمعية الحرفية لصياغة الـذهب، فقد سجل غرام الـ 21 بـ 123000 ليرة سورية مبيع و122500 شراء، وغرام الـ 18بـ 105429 ليرة مبيع 104929 ليرة شراء.

وبين رئيس جمعية الصاغة في دمشق غسان جزماتي في وقت سابق أن ارتفاع سعر الذهب يعود لسببين الأول محلي يتعلق بارتفاع أسعار سعر صرف الدولار الذي إذا ارتفع سعره في السوق السوداء فإن سعر الذهب أيضاً يرتفع والعكس صحيح.

وأشار جزماتي إلى أن عملية بيع وشراء الذهب في الأسواق السورية تعيش في حالة ركود وهي شبه معدومة، وقد تراجعت عن السنوات السابقة بنسبة كبيرة.

وسجل غرام الـ 21 سعره في الأسبوع الماضي ما بين 118000 ليرة مبيع و117500 شراء، وغرام الـ 18بـ 101143 ليرة سورية مبيع و100643 ليرة شراء.