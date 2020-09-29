ريف دمشق … اغتصاب سيدة بعد قتلها من قبل ثلاثة شبان

أقدم رجل على اغتصاب سيدة بعد قتلها برفقة أصدقائه في منطقة ببيلا في ريف دمشق.

وتلقى قسم الأمن الجنائي في السيدة زينب بلاغاً بوقوع جريمة قتل بحق المدعوة (م . ع) وذلك في محلة ببيلا (دف الشوك) في بناء سكني الطابق الرابع .

وتوجهت دورية على الفور إلى مكان الجريمة، وتبين خلال المتابعة أن المغدورة قتلت على يد المدعو (ب . ص)، ومن خلال البحث والتحري تم إلقاء القبض عليه وعلى شخصين آخرين يدعيان (م . ص ) و (م . م) .

وذكرت صفحة “وزارة الداخلية السورية” عبر فيسبوك بأنه خلال التحقيق مع المتهم اعترف بقتل المغدورة وذلك بحجة أنها كانت مخمورة، وقد أثارت الحفيظة لدى الجيران فقام بضربها بقدمه ومن ثم رماها أرضاً وصدم رأسها بالأرض مما أدى إلى وفاتها.

وأضاف الجاني بأنه تناوب على اغتصاب المغدورة مع المدعوين (م . ص) و (م . م) ومن ثم قاموا بدفنها داخل المنزل عبر وضع كميات من التراب عليها.

كما تبين بحسب اعترافات القاتل وأصدقائه أن المجني عليها كانت مقيمة لدى القاتل منذ حوالي السنة والنصف بشكل غير شرعي.

وكشفت التحقيقات أيضاً بأن الموقوفين مع المغدورة من أصحاب السوابق بتعاطي المخدرات والسرقة والسلب ويعملون جميعاً في شارع الثورة.