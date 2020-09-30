رجل صيني يرمي ابنه في البحر للحصول على المال

أقدم رجل صيني على رمي ابنه في البحر بدافع الحصول على أموال التأمين بعد موت ولده.

حيث وثقت كاميرات المراقبة في منطقة هاينان الصينية لحظة قيام رجل بدفع ابنه المعاق إلى الماء قبل أن تعتقله الشرطة.

وأبلغ الأب الشرطة المحلية بأن ابنه سقط في مياه البحر وفقد بعد الحادث.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية بأن الشرطة عثرت على جثة الشاب البالغ من العمر 38 عاماً، واعتقلت الأب لإجراء التحقيق معه.

وخلال التحقيق معه اعترف للشرطة بأنه اختلق قصة اختفاء ابنه، وأنه قام بدفعه إلى الماء للحصول على أموال التأمين، بحجة أنه “كان عبئاً ثقيلاً على كاهل الأسرة”.