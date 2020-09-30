بدءاً من اليوم … فيسبوك و انستغرام في ماسنجر واحد

كشفت شركة فيسبوك عن إضافة خدمة جديدة إلى تطبيق ماسنجر التابع لها تعتمد على الربط بين مجموعتها من التطبيقات.

وأعلنت فيس بوك أنها ستستبدل خدمة التراسل المباشر في إنستغرام بإصدار من تطبيقها ماسنجر .

و ستسمح الميزة الجديدة لمستخدمي التطبيقين بالتواصل مع الخدمة الأخرى وتبادل الرسائل وإجراء مكالمات مرئية معها دون الحاجة لتحميل التطبيق الآخر.

وكما هو الحال في تطبيق مسنجر ، حيث ستمكن مستخدمي انستغرام معاودة إرسال الرسائل إلى خمسة أشخاص بحد أقصى في المرة الواحدة.

كما ستتحول أيقونة الرسائل في انستغرام إلى رمز تطبيق ماسنجر .

وسيتم تجربة هذه الميزة بصورة مبدئية، اليوم الأربعاء، في عدد قليل من الدول لم يتم تحديدها على أن تُنفذ في باقي أنحاء العالم قريباً.