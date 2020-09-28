انفجار خلال حفل زفاف في ريف درعا يسفر عن إصابات بين المدعوين

تسبب انفجار استهدف حفل زفاف في ريف درعا الغربي ، بإصابة عدد من الأشخاص المدعوين للحفل.

ونقل “تلفزيون الخبر” عن مصادر محلية أن انفجار بسبب قنبلة يدوية رماها أشخاص مجهولين أسفر عن إصابات وسط حفل زفاف في بلدة حيط بريف درعا.

وبحسب المصادر ، أسفر الانفجار عن 20 إصابة بين المدعوين تم نقل بعضهم الى المشفى.

في حين تداولت بعض وسائل الإعلام أن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة، و أسفر عن إصابة 6 أشخاص.

أصيب عدد من الاشخاص جراء انفجار استهدف حفل زفاف في ريف درعا الغربي، فيما لم تتضح دوافع الانفجار ولم تتبن أي جهة مسؤوليتها عن هذا التفجير.