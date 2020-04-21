والدها ادعى سقوطها عن الشجرة.. وزارة الداخلية تكشف سبب وفاة الطفلة “رغد”

نشرت وزارة الداخلية السورية تفاصيل حادثة وفاة طفلة في ريف حمص قيل إنها توفيت بعد سقوطها عن شجرة.

حيث تداولت عدة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ، أن سبب وفاة الطفلة “رغد محمد طارق بابات” تولد عام 2008م من قرية دير فول في ريف حمص الشمالي هو سقوطها عن الشجرة.

وبينت الداخلية أن والدها بعد إسعافها إلى مشفى حماه الوطني ، هو من ادعى أنها سقطت عن الشجرة وفارقت الحياة على إثرها.

ومن خلال التحقيقات ، ومتابعة فرع الأمن الجنائي بحمص للحادثة، تبين أن سبب وفاة الطفلة ناتج عن نزيف دماغي رضي.

واعترف والد الطفلة وزوجته خلال التحقيق مع والدها بقيامهما بتعنيف الطفلة المغدورة رغد باستمرار .

واعترفا أيضاً بأن والدها قام بضربها أكثر من مرة آخرها يوم إسعافها إلى مشفى حماه الوطني والذي أدى لوفاتها، كما يقوم بتعنيف أطفاله الآخرين مع زوجته كون والدتهم مطلقة منه.