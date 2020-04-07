واتساب يمنع توجيه الرسائل التي تحوي أخبار فيروس كورونا لأكثر من شخص

تواصل شركة واتساب اتخاذ الإجراءات التي تأتي في إطار التخفيف من انتشار الشائعات والأخبار المضللة عن فيروس كورونا.

وتعتزم شركة التطبيق جعل عملية إعادة توجيه الرسالة لأصدقاء آخرين صعب ، من خلال تقليصها والسماح بإرسالها لشخص واحد فقط.

حيث ستكون واتساب قادرة على معرفة مضمون الرسالة من خلال “التشفير”، وستعمد إلى منع انتشارها.

ورغم أن واتساب غير قادر على معرفة مضمون الرسالة، لكنه قادر على معرفة مرات تبادل وإعادة توجيه رسالة ما.

إذ تم في الفترة الأخيرة لحظ زيادة كبيرة في عمليات إعادة التوجيه، وخاصة المتعلقة بأخبار كورونا.

وتأتي جهود واتس اب هذه بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية و 20 حكومة حول العالم للمساعدة في التصدي لفيروس كورونا.