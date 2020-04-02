واتساب يفاجئ مستخدميه بالإعلان عن الميزة التي طال انتظارها

تعتزم شركة واتساب المملوكة لشركة “فيسبوك” ، إطلاق ميزة جديدة تتيح للمستخدمين استخدام نفس الرقم على عدة أجهزة.

وبحسب ما كشف موقع “ماشابال” الأمريكي المختص بأخبار التقنيات، أن مستخدم تطبيق واتساب سيصبح بإمكانه استعمال نفس رقم الهاتف على أجهزة متعددة، دون تحديد موعد الاطلاق الرسمي للميزة هذه.

وبين الموقع أنه المستخدم سيتمكن من فتح حسابه على هاتفه النقال، وفي نفس الوقت يفتح نفس الحساب على جهاز لوحي دون أن يرتبطاً معاً.

وهذه الميزة التي أدخلتها شركة التطبيق ما زالت في مرحلة التطوير ، وتعطيها الشركة الىن الأولوية.

يذكر أن واتس اب حاليا لا يسمح للمستخدم بأن يشغل حسابه على أجهزة متعددة حيث يسجل الخروج من جهاز اذا تم فتح الحساب من جهاز اخر.