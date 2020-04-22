مستغلة ماركات وهمية .. تموين اللاذقية يضبط منشأة تصنع برادات بشكل غير نظامي

ضبطت عناصر الرقابة في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية ، منشأة تصنع برادات بماركات وهمية دون ترخيص في جبلة، وتم حجز أكثر من 300 براد .

ونشرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ، أن عناصر الرقابة في مديرية تموين اللاذقية ضبطوا منشأة لتصنيع البرادات بماركات وهمية في مدينة جبلة ، وتم حجز ٣٤٢ براد.

حيث تقوم المنشأة المضبوطة بتصنيع البرادات بماركات وهمية (كولدسكاي – سندرلاند…) ، حيث تم تنظيم الضبط التمويني بمخالفة مزاولة صناعة البرادات بدون الحصول على التراخيص اللازمة (س ص-واستخدام سجل تجاري وهمي).

وحجزت عناصر الرقابة البرادات المصنعة بأحجام وقياسات مختلفة والبالغ عددها (٣٤٢برادا) كما تمت مصادرة جميع المواد الأولية الداخلة في التصنيع من محركات وغيرها، وأغلقت المنشأة بالشمع الأحمر.