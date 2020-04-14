بالصور .. كارثة جديدة قد تكون أخطر من فيروس كورونا

بينما ينشغل العالم بأسره بالوباء المستجد ، فيروس كورونا ، تتواصل الحرائق لليوم الخامس على التوالي في أوكرانيا مقتربة من مفاعل نووي.

وبحسب وسائل إعلامية ، تقترب الحرائق في الغابات في المنطقة المحظورة قرب مفاعل تشيرنوبيل النووي شمالي أوكرانيا وسط مخاوف من إثارة مواد مشعة.

حيث ارتفع مستوى النشاط الإشعاعي بعد اندلاع هذه الحرائق، بمقدار 16 درجة فوق مستوى المعدل الطبيعي.

ويحاول رجال الإطفاء الاوكرانيون السيطرة على الحرائق واسعة النطاق، إذ يشارك في عملية الإطفاء أكثر من 300 رجل تدعمهم 83 وحدة من المعدات.

فيما حذر خبراء بيئيون من خطورة هذه الحرائق لكونها قد تثير الرماد المشع على الأرض واحتمال وصول الدخان الملوث بالإشعاع إلى العاصمة كييف.

يذكر أن الانفجار الذي وقع عام 1986 بمفاعل تشيرنوبل، الواقع على مسافة نحو مئة كيلومتر إلى الشمال من كييف، هو أسوأ كارثة نووية في التاريخ.

من جهة أخرى ، هناك كارثة أخرى قد نعاصرها في هذا القرن وتكون أخطر من فيروس كورونا ، حيث شهدت شبه جزيرة ريكيانيس القريبة من العاصمة الأيسلندية ريكيافيك “نشاطًا بركانيًا”، لم يحدث منذ 800 عام، ما دفع العلماء للتحذير من دمار يستمر لعدة قرون، بحسب ما ذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية.