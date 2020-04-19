سلطان باشا الأطرش يتسبب بعزل إعلامي في قناة السورية

أعفى وزير الإعلام السوري عماد سارة، رئيس تحرير نشرة الاخبار في قناة السورية بسبب خطأ لأحد المحررين.

ونشرت صحيفة “الوطن” أن وزير الاعلام عماد سارة وجه بإعفاء رئيس تحرير نشرة الأخبار في قناة السورية من مهامه وينقله خارج الملاك.

وعن سبب الإعفاء، أوضحت “الوطن” أنه نتيجة عرض تقرير في الاخبار الرئيسية في ذكرى عيد الجلاء اخطأ فيه المحرر ولم يذكر اسم القائد العام للثورة السورية الكبرى سلطان باشا الاطرش ضمن سياق التقرير.

كما طلب الوزير سارة من مدير الاخبار في قناة السورية إعادة التقرير وتعديله ، واعادة عرضه أيضاً ضمن نشرات الاخبار بالشكل الامثل.

يذكر أن سلطان باشا الأطرش هو القائد العام للثورة السورية الكبرى التي اندلعت ضد الاستعمار الفرنسي عام 1925.