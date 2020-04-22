بالفيديو.. فتاة تثير الذعر بعد سقوطها فاقدة للوعي في أحد شوارع في دمشق

أثارت فتاة سقطت فاقدة للوعي في أحد شوارع دمشق ، الذعر لدجة أن أحداً لم يحاول مساعدتها وإسعافها.

ونشرت وزارة الداخلية السورية عبر صفحتها في فيسبوك ، حقيقية ما حصل مع الفتاة التي فقدت وعيها وسقطت في أحد شوارع مدينة دمشق.

فبعد تداول مقطع فيديو للفتاة وهي ملقاة على الأرض على مرأى الناس والمارة دون أن يكترث بها أحد أو يحاول إسعافها، أوضحت وزارة الداخلية أن الفتاة لا تعاني من أعراض فيروس كورونا.

وتبين أن الفتاة تدعى ( س. ا ) وتعمل مستخدمة في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، وأثناء سيرها بتاريخ 15/4/2020م على أوتستراد المزة فقدت وعيها وسقطت على الأرض.

وقامت دوريات المرور بإبلاغ منظمة الهلال الأحمر ومشفى المواساة وتم إسعافها وتبين أن الفتاة حالتها الصحية جيدة ولا تعاني من أية مشاكل صحية لجهة إصابتها بفيروس كورونا، وتم تخريجها فبما بعد.

كما سقطت الفتاة مرة أخرى بتاريخ 20/4/2020م في شارع شكري القوتلي وتم إسعافها لمشفى المجتهد وتم التأكد من أنها تعاني من وضع صحي وغير مصابة بفيروس كورونا.