سوريا .. قرار بتقديم موعد حظر التجوال ساعة ونصف في رمضان 2020

قرر الفريق الحكومي في سوريا تقديم موعد حظر التجوال في البلاد لمدة ساعة ونصف لتصبح السابعة والنصف مساءً بدلا ً من السادسة مساء وذلك مع بداية شهر رمضان المبارك

وجاء في قرار مجلس الوزراء ما يلي :

قرر الفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدي لفيروس كورونا تعديل أوقات حظر التجول المفروضة في جميع المحافظات اعتبارا من بداية شهر رمضان المبارك لتصبح من السابعة والنصف مساءً حتى الساعة السادسة صباحاً مع الاستمرار بالحظر المفروض بين مراكز المدن والارياف وبين المحافظات .

كما تم التشديد على ضرورة الالتزام بتطبيق الحظر والاغلاقات المفروضة بهدف الحفاظ على السلامة العامة بالتوازي مع الاستمرار بتقديم الخدمات ومتابعة العملية الإنتاجية والنشاط الاقتصادي.

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