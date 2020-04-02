الحجر صحياً على أكثر من 1200 سوري دخلوا سوريا بطريقة غير شرعية

تنفيذاً لقرار وزارة الداخلية، تم الحجر صحياً على أكثر من 700 سوري في طرطوس وأكثر من 500 في السويداء دخلوا سوريا بطريقة غير شرعية.

وبحسب صحيفة “الوطن”، كشفت المناقشات والمداولات التي أجرتها لجنة الطوارىء المركزية المعنية بمتابعة إجراءات التصدي لفيروس كورونا بطرطوس، يوم أمس، أن (753) مواطناً من أبناء المحافظة ألزموا بالحجر الصحي في منازلهم خلال النصف الثاني من الشهر الماضي بعد دخولهم إلى المحافظة بطرق شرعية وغير شرعية.

وبحسب الصحيفة، واستناداً للمناقشات، 250 شخصاً منهم أنهى فترة الحجر البالغة أربعة عشر يوماً وتبين أنه غير مصاب بالفيروس.

فيما كشف مدير صحة السويداء الدكتور نزار مهنا للصحيفة أيضاً، عن التزام 525 شخص ممن دخلوا البلاد بطرق غير شرعية بالحجر الصحي في منازلهم تحت المراقبة الصحية.

كما أشار مهنا إلى أن منهم من أنهى فترة الحجر الصحي البالغة 14 يوما و تبين أنه غير مصاب بالفيروس.

يذكر أن وزارة الداخلية خصصت الرقم المجاني 193 على الهاتف الثابت والجوال لتلقي البلاغات على مدار الساعة من المحافظات كافة عن الأشخاص الذين يدخلون سوريا بطريقة غير شرعية وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية للتصدي لوباء كورونا خاصة بعد تسجيل 8 اصابات بالفيروس وحالتي وفاة بحسب ما اعلنت وزارة الصحة السورية.