سرقة إحدى صالات السورية للتجارة في محافظة السويداء

أقدم مجهولون على سرقة إحدى صالات المؤسسة السورية للتجارة في محافظة السويداء دون معرفة ملابسات الحادثة وسبب السرقة.

ونشرت إذاعة “شام إف إم” إن حادثة سرقة إحدى صالات السورية للتجارة تمت ليل أمس ، ولم يتم التعرف على الفاعلين بعد.

وجاءت حادثة السرقة هذه بعد حادثة سلب لسيارة مواطن بقوة السلاح أثناء فترة حظر التجول، ليل الأربعاء الخميس.

وبحسب مصادر محلية ، سلب مسلحون مجهولون، سيارة للمواطن برهان أبو رافع، بعدما اعترضوه على طريق المشفى في مدينة السويداء.

وتتكر حوادث السرقة والخطف في محافظة السويداء بين الحين والأخر ، وخاصة على طريق دمشق السويداء الذي شهد الكثير من حالات السلب والخطف.