ريف دمشق .. نسخ مفتاح منزلها وسرق مبلغ ضخم من خزنتها

أقدم شخص على سرقة منزل في منطقة قرى الأسد في ريف دمشق مستغلا غياب صاحبة المنزل عنه.

ونشرت وزارة الداخلية السورية عبر صفحتها في فيسبوك تفاصيل الحادثة التي بدأ بدعوى من سيدة من أهالي قرى الأسد بريف دمشق حول تعرض منزلها للسرقة أثناء وجودها في منزل ابنها.

ومن خلال التحقيقات والبحث والتحري، تبين أن السارق استغل غياب صاحبة المنزل وأقدم على سرقته وتمكن مركز شرطة قرى الأسد من القبض عليه .

واعترف الفاعل بإقدامه على سرقة مفتاح منزل السيدة قبل أسبوعين من تاريخ السرقة ، ودخل للمنزل وفتح الخزنة وسرق (18) ألف دولار أمريكي و (10) ملايين ليرة سورية ومصاغ ذهبي يقدر بقيمة (15) مليون .

وبينت وزارة الداخلية السورية أنه تمت استعادة المسروقات، وتم تنظيم الضبط اللازم بحق الفاعل.