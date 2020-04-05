ريف دمشق .. القبض على أشخاص اعتدوا بالضرب على امرأة بسبب “دور الخبز”

ألقت شرطة ناحية صحنايا في ريف دمشق ، القبض على الأشخاص الذين اعتدوا على المرأة وزوجها بعد انتشار فيديو عبر مواقع التواصل يثبت الحادثة.

وبعد الفيديو الذي انتشر على عدة صفحات على فيسبوك، والذي يظهر قيام مجموعة أشخاص بضرب امرأة وزوجها أثناء عملية توزيع الخبز ، بمحلة صحنايا في ريف دمشق .

ونشرت وزارة الداخلية السورية عبر صفحتها الرسمية أن بعد البحث والمتابعة تبين أن الشخص الذي اعتدى بالضرب على الامرأة يدعى (وائل . ك) .

وحدث الخلاف أثناء حصول (وائل . ك) على مادة الخبز حيث اختلف مع المرأة وزوجها على الدور .

وتم تحديد المشاركين في الاعتداء وتم إحضار أحدهم ويدعى ( م . ب ) واعترف بالتحقيق معه بأنه ضرب الإمرأة وزوجها بالاشتراك مع (وائل . ك) وشقيقه أنور.

ولم تتقدم الامرأة وزوجها بدعوى ضد المعتدين الثلاثة ، ولكن تم تنظيم الضبط اللازم بحقهما وإحالتهم للقضاء المختص.