روسيا تعلن رسمياً التوصل لدواء يعالج مصابي كورونا

أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو عن توصل شركة روسية لدواء يعالج المصابين بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة نوفوستي الروسية عن وزير الصحة الروسة أن شركة روسية ابتكرت دواء لعلاج المصابين بكورونا، على أن يتم اختبار الدواء قريبا.

وأعلن الوزير الروسي ذلك خلال اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم أمس الاثنين ، مبيناً أن الدواء اختبرته عدة دول ، وتم انتاج اول دفعة منه.

وبين الوزير أنه سيتم تقييم الابحاث الأولية للدواء بعد تقديم الوثائق من الخبراء ، حيث ستبدأ الطبية ستبدأ بعد 10 أو 12 يوم.

وقبل أسبوع ، أعلن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي عن إدخاله لدفعة تجريبية من دواء مضاد لفيروس كورونا إلى سوق روسيا ، بعد أن أظهر نتائج جيدة في علاج المرض بالصين.

وأشار صندوق الاستثمارات الروسي حينها إلى أن الحديث يدور عن العقار المضاد للفيروسات “فافيبيرافير“، الذي تم تصميمه في اليابان.

في حين بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في روسيا حتى اليوم الثلاثاء 14 نيسان 2020، أكثر من 18 ألف شخص، وتوفي 148 شخصا.