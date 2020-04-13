السورية للتجارة تحسم الجدل بشأن توزيع سلل غذائية لشهر رمضان 2020

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السورية للتجارة تحسم الجدل بشأن توزيع سلل غذائية لشهر رمضان 2020
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أفاد مدير المؤسسة السورية للتجارة أحمد نجم بأنه لن يتم توزيع أي سلة غذائية لشهر رمضان 2020 بخلاف ما جرى العام الماضي.

وقال نجم لصحيفة “الوطن” إن السلل الغذائية التي يمكن طرحها ستضم المواد التموينية التي توزع أساساً بالسعر المدعوم عبر البطاقة الذكية

وأضاف أنه طالما توزع هذه المواد (السكر والرز والشاي والزيت) وبسعر مدعوم ، فلا داعي لأن توزع ضمن سلة غذائية.

وأكد مدير المؤسسة السورية أن الكميات من المواد المدعومة متوفرة في المستودعات وتكفي لأشهر طويلة ، ماعدا الزيت كون معمل زيت جوار الشمس متوقف عن العمل بسبب عطل في خط الإنتاج منذ 10 أيام، وهو مسؤول عن تعويض النقص .

يذكر أن الجمعية الفلكية حددت أول أيام شهر رمضان 2020 بتاريخ 24 نيسان ، على أن يتم تأكيد الموعد بشكل رسمي من قبل القاضي الشرعي.

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