استشهاد عسكريين وإصابة آخرين جراء حوادث أمنية في درعا

استشهد اثنين من عناصر الجيش السوري وأصيب آخرون جراء حوادث أمنية متفرقة في محافظة درعا.

وأفاد مصدر أهلي لإذاعة “شام اف ام” بأن مجموعات مسلحة مجهولة نفذت حوادث أمنية متفرقة في درعـا وريفها.

وبين المصدر أن إحدى تلك الحوادث الأمني أدت لاستشهاد عسكريين اثنين وإصابة 2 آخرين وذلك على الطريق المؤدي لمدينة إزرع.

فيما ذكر “المرصد المعارض” أن مسلحين مجهولين هاجموا آلية عسكرية للجيش السوري على طريق بصر الحرير-ازرع في ريف درعا الشرقي، و تم استهداف الآلية بالأسلحة الرشاشة.

كما استشهد مدني بعد أن استهدفه مسلحون مجهولون في مخيم درعا، وأصيب مدني آخر بهجوم مماثل في بلدة اليادودة في ريف درعا الغربي.