خبر سيء لمنتظري مسلسل الهيبة خلال رمضان 2020

خالف مسلسل الهيبة هذا العام توقعات محبيه بعد إعلان خروجه من السباق الرمضاني بسبب عدم اكتمال تصوير ما تبقى من حلقات .

وعلى وقع الإجراءات الاحترازية المتخذة في سوريا ولبنان بسبب فيروس كورونا ، ولأن المسلسل كان يفترض أن يتم تصويره بين البلدين ، تم إيقاف التصوير لحين تخطي ازمة كورونا .

حيث أعلن المنتج اللبناني صادق الصباح خروج مسلسلات “الهيبة – الرد”، و”2020″، و “من الآخر”، و”أسود فاتح” من منافسات موسم دراما رمضان المقبل، بسبب ضيق الوقت.

وبين المنتج اللبناني أنه سيتم استكمال التصوير خلال فترةٍ قصيرة ضمن الشروط الوقائية والصحية.

وعلق الفنان السوري تيم حسن الذي أدى دور (جبل) لمدة 3 أعوام في مسلسل الهيبة ، مخاطباً متابعيه على انستغرام، قائلاً: “جبل في قيلولة خارج رمضان.. حبايبنا نعلمكم بتوقيت عرض الهيبة_الرد، لاحقاً، و‎ فـور تحديده إن شاء الله وصحتكم بالدنيا”.

يذكر أن النجمة السورية ديما قندلفت ستشارك في الجزء الرابع من مسلسل الهيبة، بعد أن شاركت النجمات نادين نسيب نجيم، نيكول سابا وسيرين عبد النور، ببطولة العمل في أجزائه الثلاثة الأولى.