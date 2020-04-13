حماة .. السماح لبعض المهن بفتح محلاتها وفق ساعات محددة

سمحت محافظة حماة اليوم الاثنين ، لبعض المهن بفتح محلاتها ومزاولة عملها وفق ساعات عمل تم تحديدها، بعد أن صدر قرار بإغلاق جميع المحال غير الغذائية والصحية في إطار خطوات الحكومة السورية للتصدي لفيروس كورونا.

وقال مصدر في محافظة حماة لإذاعة “شام إف إم” إن المكتب التنفيذي بالمحافظة السماح لبعض المهن بفتح محلاتها.

وبين المصدر أن من تلك المهن “الموبايلات والحلاقين والألبسة” وذلك لمدة 4 ساعات على مدى يومين في الأسبوع بالتناوب فيما بينها.

كما كشف المصدر أنه سيتم تأمين أماكن في الأحياء وتفعيلها لتكون أسواقاً شعبية ، والهدف من ذلك تخفيف الازدحام في الأسواق المركزية.

وذكر أمس رئيس الاتحاد العام للحرفيين ناجي حضوة أنه تم الاتفاق على ضرورة إعادة تشغيل أكثر من 20 مهنة وحرفة يتشعب عنها عدد من الحرف، على أن يقرر الفريق الحكومي ذلك اليوم الاثنين.