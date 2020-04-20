تطبيق تيك توك يعطل بعض ميزاته عن مستخدميه الصغار

حجبت شركة تطبيق تيك توك الشهر ، ميزة الرسائل المباشرة عن مستخدمي التطبيق الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما.

وأقدمت الشركة على تعطيل خدمة الرسائل من باب تحسين أدوات الرقابة الأبوية عبر تطبيقها ، من خلال إتاحة ميزة تسمح للآباء وضع قيود وضوابط على حسابات أطفالهم.

وتسمى هذه الميزة الجديدة Family Pairing ، وهي لن تسمح لمستخدمي التطبيق الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما قريبا من إرسال أو استقبال رسائل مباشرة من خلال تطبيق مشاركة الفيديو الذي يتمتع بشعبية كبيرة.

وسيبدأ تطبيق هذه الميزة على تيك توك ، اعتبارا من 30 أبريل، وبمجرد ربط الحسابين معا، يمكن للوالدين التحكم في إعدادات حسابات أطفالهم من هواتفهم.

فيما أوضح مدير السلامة في “تيك توك”، كورماك كينان، أن الحظر يهدف إلى “المضي قدما خطوة أخرى” من خلال القيود الحالية، والتي تمنع بالفعل المستخدمين من تلقي رسائل غير مرغوب فيها من أشخاص ليسوا أصدقاء لهم في التطبيق.

يذكر أن شركة تيك توك دفعت في شهر شباط 2019 غرامة قدرها 5.7 ملايين دولار للجنة التجارة الفدرالية الأمريكية، بسبب انتهاكات مزعومة لقانون خصوصية الأطفال الأمريكي، وذلك من خلال السماح للأطفال دون سن 13 عاما بإنشاء حسابات على المنصة دون موافقة الوالدين.