بسبب فيسبوك .. طعنوه وحاولوا قتله والتحقيقات تكشف عن عصابة خطيرة في حماة

أقدم عدد من الأشخاص على طعن شخص شتمهم على فيسبوك بعبارات مسيئة، لتكشف التحقيقات عن تورطهم بجرائم أخرى.

ونشرت وزارة الداخلية عبر صفحتها في فيسبوك ، أن القضية بدأت بتقديم المدعو (ع . ا) شكوى إلى مركز شرطة منطقة الغاب بعد تعرضه للطعن.

وقال المدعي في الشكوى إنه تعرض لعدة طعنات بالسكين ومحاولة قتل من قبل المدعوين(ح . ا) و (ح . د) .

وتمكن عناصر الشرطة بعد البحث والتحري من القاء القبض على المدعى عليهم واعترفا خلال التحقيق بما نسب إليهم من تهم وطعنهم المدعو (ع . ا) بواسطة حربة بندقية لأنه سبهما وشتمهما على موقع الفيس بوك.

كما اعترفا بإقدامهما على تشكيل عصابة وارتكابهما عدة سرقات بالاشتراك مع أشخاص آخرين تم القبض على معظمهم واسترداد قسم من المسروقات.