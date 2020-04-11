بالصور.. 3 حيل عبر واتساب للتواصل مع أي رقم دون إضافته كجهة اتصال

كشف تطبيق التراسل الفوري الشهير واتساب ، عن طرق تمكن مستخدمه من التواصل مع أي رقم دون إضافته أولاً كجهة اتصال كما اقتضت العادة.

ونوّه التطبيق إلى وجود 3 طرق تمكن المستخدم من بدء محادثة فورية مع شخص لم يحفظه لقائمة جهات الاتصال وهي:

ولكن إذا كنت ترغب في تجاوز هذا القيد والدردشة على الفور، فهناك العديد من الطرق التي تُتيح لك ذلك، وهذا موضوعنا لهذا اليوم، فإذا كنت أحد المهتمين ونفترض ذلك، فتابع القراءة حتى النهاية.

طرق واتساب للتواصل الفوري:

الطريقة 1 : عبر رابط wa.me الخاص بتطبيق الواتساب

هذه الطريقة ليست داخل التطبيق، وإنما رابط خاص بالخدمة عبر أحد متصفحات الويب التي يعتمدها المستخدم.

ويتم ذلك من خلال الانتقال إلى رابط (https://wa.me/phonenumber)، واستبدال كلمة “phonenumber” بالرقم المراد محادثته ، مع رمز البلد والمنطقة، وبدون “+” أو “-” أو “()” أو “00”.

عقب ذلك ستحصل على صفحة ويب جديدة مع رمز رسالة خضراء، وبمجرد النقر عليه سيتم فتح محادثة مع رقم الهاتف.

الطريقة 2 : تطبيقات خاصة

يمكن الاستعانة بأحد التطبيقات التي تعمل على تسريع الأمور، شرط أن تستخد هذه التطبيقان رابط (wa.me ).

فليس على المستخدم كتابة عنوان URL أو المرور عبر متصفح الويب، وإنما فقط إدخال رقم الهاتف والضغط على زر سينقله إلى الدردشة في واتساب فورا.

ومن هذه التطبيقات: تطبيق Click to chat على أندرويد، وتطبيق Easy Message ، وكلاهما لا يأتيان بأي إعلانات ولكن هناك أذونات محدودة.

الطريقة 3: من خلال تحديد النص

يمكن القول أنها أسهل وأسرع الطرق وتتطلب فقط وجود الرقم لدى المستخدم “رمز + بالإضافة لرمز البلد”.

بعد ذلك يقوم المستخدم بتحديد الرقم كما يتم بالعادة تحديد أي نص، ثم يضغط ط على زر “الثلاث نقاط” بجانب خيارات النسخ واللصق والقص، سيظهر وجود خيار “إرسال رسالة عبر واتساب”، ما عليك سوى اختياره والبدء بالدردشة.

هذه الطريقة تعمل فقط على هواتف بيكسل وأندرويد ون العاملة بإصدار “9، 10″، كذلك تعمل على بعض العلامات التجارية مثل هواوي وسامسونج وون بلس.

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