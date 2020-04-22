اللاذقية: بعد رصدهما بلباس فاضح في الشارع.. القبض على فتاتين بجرم دعارة

تداولت صفحات التواصل الاجتماعي صوراً لفتاتين بلباس فاضح في الشارع ليتبين فيما بعض أنهما تتصيدان الشبان بغرض الـ دعارة.

ونشرت وزارة الداخلية السورية عبر صفحتها في فيسبوك، أنه بعد ورود معلومات لفرع الأمن الجنائي في اللاذقية ، تم القبض على الفتاتين.

وورد في المعلومات أن الفتاتين كانتا ترتديان اللباس الفاضح وتتجولان بالشارع وتم نشر صورتهما على عدة صفحات.

وتم نصب عدة كمائن ليصار للقبض عليهما بالجرم المشهود أثناء قيامهما بتصيد الزبائن بلباسهما الفاضح بأحد أحياء المدينة.

وألقي القبض عليهما وبرفقتهما شابين ، واعترفت الفتاتان بإقدامهما على ممارسة الـ دعارة بأسلوب التصيد بالشارع العام لقاء مبالغ مالية.