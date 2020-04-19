الإعلان عن موعد رمضان 2020 في معظم الدول الإسلامية بينها سوريا

أعلن مركز الفلك الدولي عن موعد شهر رمضان 2020 في معظم الدول الإسلامية ، على أن يتم أيضاً رؤية الهلال يوم الخميس المقبل.

وجاء في بيان المركز أن أول أيام شهر رمضان 2020 يصادق 24 أبريل/نيسان بداية شهر رمضان في معظم الدول الإسلامية.

ولفت البيان إلى أن شعبان بدأ يوم الخميس 26 آذار 2020 في معظم الدول الإسلامية، وعليه ستقوم معظم هذه الدول بتحري هلال شهر رمضان يوم الخميس 23 نيسان 2020.

ومن هذه الدول: إندونيسيا وماليزيا وبروناي والهند وباكستان وإيران وسلطنة عمان والإمارات والسعودية والأردن وسوريا وليبيا والجزائر والمغرب وموريتانيا ومعظم الدول الإسلامية غير العربية في أفريقيا.

وسيكون من الممكن رؤية الهلال يوم الخميس ممكنة باستخدام التلسكوب فقط ، أما رؤيته بالعين المجردة صعبة في القارتين الأمريكيتين.

إلا أن هناك عدد قليل من الدول بدأ شهر شعبان يوم الأربعاء 25 آذار لذا ستتحرى هذه الدول هلال شهر رمضان يوم الأربعاء 22 نيسان، ومنها العراق ومصر وتركيا وتونس.

أما الدول التي تشترط الرؤية بالعين المجردة فقط أو الدول الواقعة في وسط وشرق العالم الإسلامي والتي لن تتمكن يوم الخميس من رؤية الهلال حتى باستخدام التلسكوب، فيتوقع أن يبدأ فيها شهر رمضان المبارك يوم السبت 25 أبريل/نيسان.

وبالنسبة لهذه الدول ، فإن رؤية الهلال مستحيلة بعد غروب شمس يوم الأربعاء، ولذلك ستكمل هذه الدول عدة شعبان 30 يوما، وسيبدأ شهر رمضان يوم الجمعة 24 نيسان.