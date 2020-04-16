إعلان هام من وزارة النفط السورية بخصوص التقنين الكهربائي

أعلنت وزارة النفط السورية عن تأمين حقول حيان والشاعر للغاز ما سينعكس على التقنين الكهربائي بشكل إيجابي.

ونشرت الوزارة عبر صفحتها في فيسبوك، أنه وبعد تأمين حقول حيان والشاعر تم إعادة وضع الآبار والمنشآت النفطية والغازية في الإنتاج اعتباراً من الساعة الثالثة من ظهر هذا اليوم بشكل تدريجي.

وبينت أنه تمت إعادة الآبار والحقول آنفة الذكر بالخدمة للوصول إلى كامل كمية الإنتاج السابق في صباح الغد .

وذكرت وزارة النفط ، أن الحقول والآبار ستعاود ضخ الغاز إلى الشبكة الغازية ومحطات توليد الطاقة الكهربائية، ما سينعكس إيجابا على التقنين الكهربائي.

وكانت الوزارة أعلنت يوم الأحد الماضي توقف عدد من الآبار في حقول حيان والشاعر وخروج كميات كبيرة من الغاز نتيجة للوضع الأمني في منطقة البادية عن الخدمة.