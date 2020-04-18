أخبار جيدة من شيكاغو الأمريكية بخصوص فيروس كورونا

أعلن مركز الحسين للسرطان في الأردن ، عن أخبار إيجابية بخصوص اختبار دواء على مرضى فيروس كورونا .

ونشر مدير المركز عاصم منصور عبر حسابه في “تويتر” أن أخباراً إيجابية وصلت من شيكاغو الأمريكية حول دواء لكورونا يحمل اسم “Remdesivir”.

وبحسب منصور، فإن النتائج الإيجابية للدراسة الخاصة بالدواء تبدو واعدة حيث تحسن 123 مريض من أصل 125 خضعوا للتجربة السريرية.

وينتظر صدور بقية النتائج من المراكز الأخرى التي تم فيها تجريب الدواء سريرياً والتي تشارك في الدراسة ، إلا أن النتائج الأولية مبشرة بحسب مدير المركز.

وكانت دراسة نشرها المعهد الوطني للأمراض المعدية في شيكاغو ، أظهرت أن العقار التجريبي المضاد للفيروسات “Remdesivir” يبطئ تطور فيروس كورونا لدى القرود.

ووفق بيان المعهد ، بعد 12 ساعة من حقن القرود بالعقار وحرص العلماء على إعطاء العلاج للقرود قبل أن يتشعب الفيروس في الرئتين، ولاحظوا بعد انتهاء المدة المحددة تحسنا في حالة 5 قرود من أصل 6، بينما واجه السادس صعوبات خفيفة في التنفس.