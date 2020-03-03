وزارة الداخلية السورية توضح حقيقة إصابة سيدة بمرض الإيدز ونقله لآخرين

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وزارة الداخلية السورية توضح حقيقة إصابة سيدة بمرض الإيدز ونقله لآخرين
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أوضحت وزارة الداخلية السورية حقيقة ما تم تداوله من أخبار حول إصابة امرأة بمرض الإيدز ونقله إلى أشخاص آخرين.

ونشرت وزارة الداخلية عبر صفحتها في فيسبوك ، ان الامرأة التي تم القاء القبض عليها في منطقة مشروع دمر في دمشق ، تمتهن الدعارة.

وذكرت الوزارة أنه بعد تسليم الامرأة لإدارة الأمن الجنائي ، وورود أنباء بأنها مصابة بمرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) وتمارس أعمال الدعارة تم التحقيق معها .

واعترفت المتهمة بممارستها الدعارة وأنها تعرفت على مواطن يحمل جنسية إحدى الدول المجاورة وتزوجت منه عرفياً .

وبينت أن الشخص الذي تزوجته أخبرها بإصابته بمرض الإيدز مؤخراً ، وطلب منها إجراء فحوص وأثبتت النتائج إصابتها بالمرض.

كما أكدت التحقيقات التي أجراها الأمن الجنائي ، عدم انتقال العدوى لأي شخص عن طريقها ، ولا صحة لكل ما تم تداوله بهذا الخصوص.

 

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