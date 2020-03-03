وزارة الداخلية السورية توضح حقيقة إصابة سيدة بمرض الإيدز ونقله لآخرين

أوضحت وزارة الداخلية السورية حقيقة ما تم تداوله من أخبار حول إصابة امرأة بمرض الإيدز ونقله إلى أشخاص آخرين.

ونشرت وزارة الداخلية عبر صفحتها في فيسبوك ، ان الامرأة التي تم القاء القبض عليها في منطقة مشروع دمر في دمشق ، تمتهن الدعارة.

وذكرت الوزارة أنه بعد تسليم الامرأة لإدارة الأمن الجنائي ، وورود أنباء بأنها مصابة بمرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) وتمارس أعمال الدعارة تم التحقيق معها .

واعترفت المتهمة بممارستها الدعارة وأنها تعرفت على مواطن يحمل جنسية إحدى الدول المجاورة وتزوجت منه عرفياً .

وبينت أن الشخص الذي تزوجته أخبرها بإصابته بمرض الإيدز مؤخراً ، وطلب منها إجراء فحوص وأثبتت النتائج إصابتها بالمرض.

كما أكدت التحقيقات التي أجراها الأمن الجنائي ، عدم انتقال العدوى لأي شخص عن طريقها ، ولا صحة لكل ما تم تداوله بهذا الخصوص.