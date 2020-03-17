منظمة الصحة العالمية تحذر مصابي فيروس كورونا من هذه الأدوية

أكدت منظمة الصحة العالمية WHO EMRO أنه لا دواء حالياً مضاد لـ فيروس كورونا الذي انتشر في العديد من دول العالم .

وأفادت المنظمة عبر حسابها الرسمي في تويتر أنه لا توجد حاليًا أي أدوية معتمدة من منظمة الصحة العالمية متاحة لعلاج COVID19.

ونصحت المنظمة الأفراد بعدم الاستخدام الذاتي لمضادات الالتهاب والكورتيكوستيرويدات والأدوية الأخرى من قبل المرضى المشتبه بهم أو المؤكدين.

لا توجد حاليًا أي أدوية معتمدة من منظمة الصحة العالمية متاحة لعلاج #COVID19 تنصح @WHO بعدم الاستخدام الذاتي لمضادات الالتهاب والكورتيكوستيرويدات والأدوية الأخرى من قبل المرضى المشتبه بهم أو المؤكدين. إذا كانت لديك أعراض تتوافق مع COVID-19 ، فاطلب الرعاية الطبية. — WHO EMRO (@WHOEMRO) March 16, 2020

وشددت على الأفراد المشتبه بإصابتهم بـ فيروس كورونا بالتالي : “إذا كانت لديك أعراض تتوافق مع COVID-19 ، فاطلب الرعاية الطبية”.