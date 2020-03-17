منظمة الصحة العالمية تحذر مصابي فيروس كورونا من هذه الأدوية

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منظمة الصحة العالمية مصابي فيروس كورونا من هذه الأدوية
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أكدت منظمة الصحة العالمية WHO EMRO أنه لا دواء حالياً مضاد لـ فيروس كورونا الذي انتشر في العديد من دول العالم .

وأفادت المنظمة عبر حسابها الرسمي في تويتر أنه لا توجد حاليًا أي أدوية معتمدة من منظمة الصحة العالمية متاحة لعلاج  COVID19.

ونصحت المنظمة الأفراد بعدم الاستخدام الذاتي لمضادات الالتهاب والكورتيكوستيرويدات والأدوية الأخرى من قبل المرضى المشتبه بهم أو المؤكدين.

وشددت على الأفراد المشتبه بإصابتهم بـ فيروس كورونا بالتالي : “إذا كانت لديك أعراض تتوافق مع COVID-19 ، فاطلب الرعاية الطبية”.

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