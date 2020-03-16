مايا دياب بـ إطلالة كلاسيكية جريئة ( فيديو + صورة )

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مايا دياب
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شاركت الفنانة مايا دياب المتابعين صورة جديدة من جلسة تصوير خضعت لها ، بدت خلالها بإطلالة مميزة لناحية اللباس والألوان التي نسقتها مع بعضها ، و وضعت لمسة الجرأة لديها في التسريحة التي اعتمدتها لشعرها .

وظهرت النجمة اللبنانية مرتدية فستاناً ذو طولٍ متوسط من اللون الوردي المائل على البيج حيث ارتدت فوقه BLAZER بلون البنفسج الهادئ ، واستكملت إطلالتها بمكياج هادئ كاد أن لا يظهر وتسريحة الشعر الـ CURLY .

وحاز منشور دياب على تفاعل واسع من قبل الجمهور المتابع لها ، بل وتخطاه وصولاً إلى الصفحات الناشطة عبر التطبيق ذاته والتي تداولت المنشور بالإضافة إلى شريط فيديو قصير من كواليس جلسة التصوير .

شاهد إطلالة مايا دياب :

وكانت مايا دياب قد استذكرت واقعة خطفها واحتجازها ضمن سيارة لمدة يوم كامل والتي حدثت قبل عدة أعوام ، إثر الأزمة الأخيرة التي عانت منها مواطنتها الفنانة نانسي عجرم حيث أبدت تضامنها مع الأخيرة ملقية اللوم على الفلتان الأمني الذي تعاني منه البلاد منذ أعوام طويلة .

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