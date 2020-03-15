حتى الدبلوماسيين ممنوع دخولهم .. لبنان يغلق حدوده مع سوريا 7 أيام

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حتى الدبلوماسيين ممنوع دخولهم .. لبنان يغلق حدوده مع سوريا 7 أيام
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أغلق لبنان حدوده مع سوريا بقرار يبدأ تنفيذه منتصف اليوم الأحد ويستمر لمدة 7 أيام قابلة للتمديد ، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا .

ونقلت صحيفة “الوطن” عن مصدر مسؤول في معبر جديدة يابوس، أن الجانب اللبناني قرر إغلاق الحدود من جانبه .

وبين المصدر أن هذا القرار سيبدأ تنفيذه من منتصف اليوم الأحد ، وذلك لمدة سبعة أيام قابلة للتمديد

وبناء على القرار ، سيمنع اللبنانيون والسوريون والمقيمون وأيضاً الدبلوماسيون ، من العبور من سوريا باتجاه لبنان.

أما بالنسبة للسوريين الموجودين في لبنان ، فبين المصدر أنه سيسمح لهم بالمغادرة إلى بلدهم سوريا.

يذكر أن العديد من الدول العربية والأجنبية اتخذت العديد من الاجراءات لحماية مواطنيها من تفشي فيروس كورونا ، حتى أن الأردن أغلق حدوده البرية مع سوريا.

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