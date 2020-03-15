حتى الدبلوماسيين ممنوع دخولهم .. لبنان يغلق حدوده مع سوريا 7 أيام

أغلق لبنان حدوده مع سوريا بقرار يبدأ تنفيذه منتصف اليوم الأحد ويستمر لمدة 7 أيام قابلة للتمديد ، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا .
ونقلت صحيفة “الوطن” عن مصدر مسؤول في معبر جديدة يابوس، أن الجانب اللبناني قرر إغلاق الحدود من جانبه .
وبين المصدر أن هذا القرار سيبدأ تنفيذه من منتصف اليوم الأحد ، وذلك لمدة سبعة أيام قابلة للتمديد
وبناء على القرار ، سيمنع اللبنانيون والسوريون والمقيمون وأيضاً الدبلوماسيون ، من العبور من سوريا باتجاه لبنان.
أما بالنسبة للسوريين الموجودين في لبنان ، فبين المصدر أنه سيسمح لهم بالمغادرة إلى بلدهم سوريا.
يذكر أن العديد من الدول العربية والأجنبية اتخذت العديد من الاجراءات لحماية مواطنيها من تفشي فيروس كورونا ، حتى أن الأردن أغلق حدوده البرية مع سوريا.