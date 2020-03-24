وزارة الصحة السورية تنشر تفاصيل جديدة عن حالة أول مصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السورية أن حالة أول مصابة بفيروس كورونا في سوريا جيدة، مؤكدة أن جميع التحاليل المخبرية التي أجريت خلال الـ 24 ساعة الماضية كانت سلبية.

ونشرت الوزارة عبر صفحتها أن الحالة الوحيدة المسجلة في سوريا بفيروس كورونا المستجد بحالة جيدة ومستقرة وهي تحت الإشراف الطبي المباشر وستخضع للفحص المخبري كل ٣ ايام حتى تتماثل للشفاء التام.

وذكرت أيضاً الصحة أنها تتابع من خالطتهم الفتاة السورية المصابة بفيروس كورونا، للتأكد من حالتهم واحتمال إصابتهم.

وفي سياق متصل ، أكدت وزارة الصحة أن جميع التحاليل المخبرية التي أجريت في المخبر المرجعي لوزارة الصحة خلال ٢٤ ساعة الماضية كانت سلبية.

وكان البرلماني السوري نبيل صالح قد نقل عن وزير الصحة نزار يازجي قوله إن المصابة طالبة في العشرين من عمرها قادمة من دولة أوروبية على متن طائرة حطت في لبنان ودخلت المسافرة عبر الحدود السورية بسيارة خاصة، قبل سريان قرار منع الدخول.