بيان للقيادة العامة للجيش والقوات المسلحة حول اجراءات حماية المقاتلين من كورونا

أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة عن اتخاذ إجراءات احترازية وتدابير وقائية لسلامة جميع المقاتلين من فيروس كورونا وخاصة على الجبهات.

وبحسب ماجاء في بيان نشرته وزارة الدفاع السورية عبر صفحتها في فيسبوك فإن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة ولضمان سلامة جميع المقاتلين ، اتخذت العديد من الإجراءات والتدابير الاحترازية لمنع انتشار فايروس كورونا المستجد الذي بات يهدد الكثير من دول العالم.

وعن هذه الإجراءات ، لفتت القيادة العامة للجيش إلى أنه “تم إصدار العديد من النشرات التوجيهية والتعاميم التي تتضمن إرشادات وقائية حرصاً على السلامة الشخصية للمقاتلين في أماكن إقامتهم وعملهم”.

كما تم اتخاذ جملة من التدابير الهادفة إلى ضمان منع انتشار الفايروس أهمها الحد من التجمعات والحشود، والعمل ما أمكن على تخفيف الازدحام لحماية المقاتلين في أماكن إقامتهم في القطعات والتشكيلات.

وتم أيضاً الإيعاز بضرورة استخدام القفازات والكمامات، كذلك فقد تم إيقاف النشاطات الرياضية العسكرية أو تلك التي تتطلب تجمعاً لاسيما في أماكن مغلقة.

واتخذت أيضاً مجموعة من تدابير رفع الجاهزية في المشافي العسكرية بهدف استيعاب الحالات الشديدة وضمان العناية اللازمة وقت الضرورة وذلك في المحافظات كافة.

يذكر أن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أعلنت مسبقاً عن إيقاف كل السوقيات “إعدادات السوق-السوق” حتى تاريخ 22-4-2020م ، فضلاً عن إيقاف كافة الإجراءات القانونية الخاصة بدعوة المكلفين وملاحقتهم بالتخلف عن السوق بسبب الأوضاع الحالية المتعلقة بفيروس كورونا.