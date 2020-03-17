في حادثة صادمة .. فتاة عربية جنسياً على طفلة قاصر !!

شهدت مدينة الدار البيضاء في المغرب حادثة اغتصاب صادمة إذ قامت فتاة بالاعتداء جنسياً على طفلة لم تتجاوز الـ 10 سنوات من عمرها .

وبحسب ما أوردت وسائل إعلام مغربية محلية ، وقعت الحادثة في مدينة الدار البيضاء ، وقامت فتاة في سن 17 عاما باغتصاب طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات.

وبحسب ما نشر ، فإن الفتاة تقطن بنفس حي الطفلة ، واعتدت عليها جنسياً في منزلها بحجة مساعدتها في الدراسة.

وقدم أهل الطفلة شكوى على الفتاة بعد اكتشاف الحادثة ، وبعد معاينة القسم الطبي للطفلة، تبيّن أنها تعاني صعوبات في النطق، فيما لا تزال قوى الشرطة تبحث في حيثيات الحادثة.

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