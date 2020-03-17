في حادثة صادمة .. فتاة عربية جنسياً على طفلة قاصر !!

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في حادثة صادمة .. فتاة تعتدي جنسياً على طفلة في المغرب!
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شهدت مدينة الدار البيضاء في المغرب حادثة اغتصاب صادمة إذ قامت فتاة بالاعتداء جنسياً على طفلة لم تتجاوز الـ 10 سنوات من عمرها .

وبحسب ما أوردت وسائل إعلام مغربية محلية ، وقعت الحادثة في مدينة الدار البيضاء ، وقامت فتاة في سن 17 عاما باغتصاب طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات.

وبحسب ما نشر ، فإن الفتاة تقطن بنفس حي الطفلة ، واعتدت عليها جنسياً في منزلها بحجة مساعدتها في الدراسة.

وقدم أهل الطفلة شكوى على الفتاة بعد اكتشاف الحادثة ، وبعد معاينة القسم الطبي للطفلة، تبيّن أنها تعاني صعوبات في النطق، فيما لا تزال قوى الشرطة تبحث في حيثيات الحادثة.

 

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