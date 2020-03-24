تسجيل وفاة في الصين بـ “فيروس هنتا ” .. تعرف إليه .. الأعراض و علاقته بـ كورونا

ذكرت وسائل إعلام صينية أن مواطن صيني لقي حتفه ، اليوم الثلاثاء ، بعد إصابته بفيروس رئوي جديد يعرف باسم ” فيروس هنتا ” .

وقال موقع ” غلوبال تايمز ” الصيني بأن الشخص المصاب توفي بعد إصابته بالفيروس في جنود البلاد .

وأضاف الموقع بأن السلطات الصينية أخضعت 31 شخص كانو مع الشخص المتوفي إلى الفحص الطبي .

أعراض فيروس هنتا الصيني

وفيروس هنتا هو فيروس رئوي يطلق عليه أيضًا اسم متلازمة هانتافين الرئوية، وتنقسم أعراضه إلى جزأين، حيث يكون الأول شبيه بأعراض الإنفلونزا: ارتفاع حرارة الجسم والقشعريرة، والصداع الشديد، وألم العضلات والإسهال وآلام البطن.

وفترة حضانة الفيروس هي من 4 إلى 10 أيام، تبدأ بعدها ظهور أعراض جديدة وهي: سعال مصاحب لخروج إفرازات، ضيق شديد بالتنفس، تراكم شديد للسوائل بالرئة، انخفاض ضغط الدم وكفاءة القلب.

وأسباب الإصابة بـ”هنتا” أو “هانتا” هي الفئران، التي تعتبر المسؤول الأول عن الإصابة بالفيروس، حيث التعرض لرائحة البول أو البراز أو اللعاب الخاص بالقوارض، والتي تنتقل عبر الهواء تتسبب بالإصابة بالفيروس، فيما لم تكشف دراسة علمية إمكانية انتقال العدوى من إنسان لآخر.

يشار إلى أن هاشتاغ “hantavirus” تصدر الترند العالمي على “تويتر” على خلفية المخاوف الدولية من انتشار وباء جديد.