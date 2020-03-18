أصحاب هذه الزمرة من الدم هم أكثر عرضة للإصابة بـعدوى فيروس كورونا

أجريت دراسة صينية مؤخراً لمعرفة زمرة الدم الأكثر عرضة للإصابة بعدوى فيروس كورونا والأقل خطورة للإصابة به.
وبحسب صحيفة “ديلي ميل” ، أجريت الدراسة من قبل أكاديميين صينيين في مدينة ووهان التي انتشر بها الوباء أولاً.
وتبين من خلال الدراسة أن أصحاب زمرة الدم A هم أكثر عرضة للإصابة بعدوى فيروس كورونا الجديد، مقارنة بأصحاب الزمرة O.
وكتب فريق البحث: “ارتبطت مجموعة زمرة الدم O بانخفاض خطر الوفاة، مقارنة بالمجموعات الأخرى، وعلى العكس من ذلك، ارتبطت زمرة الدم A بزيادة خطر الوفاة مقارنة بغيرها”.
وإذا كنت من أصحاب زمرة الدم O، فهذا لا يعني أنك آمن تماما أيضاً وما تزال بحاجة إلى غسل يديك واتباع الإرشادات الصحية اللازمة.