فيديو … مسلحون في إدلب يهدون الأتراك و القوات الروسية بقطع رؤوسهم

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي شريط فيديو يظهر قيام عدد من إرهابيي جبهة النصرة بتهديد القوات التركية والروسية بقطع رؤوسهم في حال عبورهم طريق m4 حلب – اللاذقية المار في ريف إدلب

وبحسب ما رصد موقع مراسلون ، يقول متزعم العصابة الإرهابية في الفيديو أنه يوجه رسالة إلى الأتراك قبل الروس بأنهم سيعملون على قطع الروؤس في حال دخول القوات الروسية مع التركية إلى مناطق سيطرة الجماعات الإرهابية على طريق حلب – اللاذقية

يذكر أن الدفاع الروسية أعلنت عن تسير دورية روسية – تركية مشتركة على طريق m4 .. إلا أنها كانت مختصرة نتيجة قيام الجماعات المسلحة بقطع الطريق واستخدام المدنيين دروع بشرية

الجدير بالذكر أن روسيا أعطت الجيش التركي وقتا ً زمنيا ً لإزالة ” هذه الاستفزازات ” ومنع تكرارها بهدف تطبيق اتفاق موسكو الأخير ، والذي نص على تسير دوريات مشتركة على طريق حلب – اللاذقية وتأمين المنطقة لمسافة 6 كم من الجانبين في ريف إدلب

المصدر: موقع مراسلون