فيديو .. لحظة اسقاط الدفاع الجوي السوري طائرة تركية في أجواء إدلب

أسقطت الدفاعات الجوية السورية طائرة هجومية تركية مسيرة من طراز anka وذلك بعد استهدافها فوق منطقة سراقب بريف إدلب

وبحسب ما رصد موقع مراسلون فقد أظهرت المشاهد لحظة إصابة طائرة الدرون التركية واحترقتها وهي تهوي إلى الأرض ، بالإضافة لمشاهد الحطام وتجمع المسلحين حولها لاعتقادهم أنها سورية

ويأتي ذلك بعيد إعلان مصدر عسكري سوري عن إغلاق المجال الجوي فوق المنطقة الشمالية الغربية من سوريا ، وخصوصا ً إدلب

وقال بيان الجيش السوري ” تستمر قوات النظام التركي بتنفيذ أعمال عدوانية ضد قواتنا المسلحة العاملة في محافظة إدلب وما حولها، سواء باستهداف مواقع جنودنا الذين يواجهون الإرهابيين بشكل مباشر، أو عبر تقديم جميع أنواع الدعم للتنظيمات المسلحة المصنفة على لائحة الإرهاب وفق القانون الدولي ”

وأضاف البيان ” انطلاقاً من التزام الجيش العربي السوري بواجباته الدستورية والوطنية في الدفاع عن سيادة الدولة وحماية أمنها وسلامة أراضيها فإن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تعلن عن إغلاق المجال الجوي لرحلات الطائرات ولأية طائرات مسيرة فوق المنطقة الشمالية الغربية من سورية، وبخاصة فوق محافظة إدلب، وسيتم التعامل مع أي طيران يخترق مجالنا الجوي على أنه طيران معادٍ يجب إسقاطه ومنعه من تحقيق أهدافه العدوانية ”

المصدر : مراسلون